Sulla stagione dei nerazzurri

"I giocatori e Inzaghi stanno facendo delle grandi cose, specialmente in un campionato finora dominato e dove vinceranno lo scudetto con largo anticipo. L’unico appunto che si può fare, di fronte a una squadra che sta dominando in maniera così evidente in Italia, è quello di non essere entrata tra le prime otto in Europa. Però la Champions League, che non macchia assolutamente la stagione dell’Inter, è una competizione complicata dove hai di fronte avversarie di spessore e ti giochi tutto in poche partite. La stagione di Inzaghi, così come le altre alla guida dell’Inter, per me sono state tutte positive e la delusione per lo scudetto perso tre anni non deve durare in eterno”.