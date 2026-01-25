"L’Inter, con le buone o con le cattive, non perde punti per strada contro le piccole. Chi pensa al titolo ora deve accelerare", aggiunge Calamai

Matteo Pifferi Redattore 25 gennaio - 11:30

Intervenuto su TMW, Luca Calamai ha parlato così di Inter dopo la vittoria contro il Pisa: "Juve-Napoli e Roma-Milan. Incroci pericolosi in questa domenica di campionato. Incroci che possono incidere in quella sarà la lotta scudetto. Fossi in Conte, Allegri e Gasperini vivrei queste sfide con la tensione a mille. La classifica parla chiaro. L’Inter, con le buone o con le cattive, non perde punti per strada contro le piccole. Chi pensa al titolo ora deve accelerare.

Se la squadra di Chivu scappa non la prendono più anche se la sconfitta contro l’Arsenal potrebbe rendere più complicato il futuro percorso in Champions e Lautaro e compagni. Soprattutto per il Napoli il bivio contro la Juve è complicato. Conte ha tanti assenti e la squadra bianconera in casa è ancora più pericolosa.

Il Napoli è in un momento chiave della stagione, la squadra non sta bene ma ha assoluto bisogno di vincere. L’elettrico Conte in questo momento sarà ancora più tarantolato. Restando all’Inter invece è chiaro che la prossima sfida di mercato del presidente Marotta sarà trovare l’erede di Sommer. Il primo nome sul quale la società nerazzurra è Vicario. Già corteggiato in passato. Una scelta giusta che credo sarebbe gradita anche al cittì Gattuso che vorrebbe in Serie A qualche portiere della sua Nazionale.