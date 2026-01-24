FC Inter 1908
Inter, esordio per Valentin Carboni con il Racing: titolare contro il Gimnasia

Il calciatore di proprietà del club nerazzurro è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia del Racing
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

L’avventura di Valentin Carboni al Racing de Avellaneda è ai nastri di partenza.

Il calciatore argentino di proprietà dell’Inter inizia stanotte la sua esperienza nel nuovo club, dove si è trasferito con la formula del prestito, nella prima giornata dell’Apertura.

Carboni parte titolare nella formazione con cui il Racing di Gustavo Costas inizia la nuova competizione: il classe 2005, che ha scelto la maglia numero 21, scenderà in campo da primo minuto in occasione del match contro il Gimnasia La Prata.

