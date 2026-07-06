Non sono rimasto sorpreso dall’ultimo fallimento. Dalla mancata qualificazione alla prossima Champions. Allegri ha gradi colpe ma non ha avuto figure capaci di accompagnarlo nella maniera giusta. Vorrei ricordare che questo Milan è stato addirittura capace di veder retrocedere in Serie D la seconda squadra.

E i baby sono ancora in Serie D. Roba da arrossire. Ho molti dubbi anche sui nuovi quadri rossoneri però non posso che applaudire le prime mosse di mercato. Gli arrivi di Ramos e di Gila (ormai è quasi fatta) sono tanta roba. Se verranno confermati come penso Maignan e Rabiot il nuovo tecnico avrà una spina dorsale da scudetto. Per Cardinale questa è l’ultima occasione per dimostrare di ave capito come fare calcio in Italia. E cosa fare per vincere".