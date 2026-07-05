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Balogun, The Athletic: “Si è mossa la Casa Bianca che ha chiesto alla FIFA…”
La Casa Bianca ha contattato direttamente la Fifa per chiedere a Gianni Infantino la revoca del cartellino rosso inflitto a Folarin Balogun nel sedicesimo di finale contro la Bosnia.
Lo riferisce The Athletic, aggiungendo che la Fifa, interpellata sulla questione, ha fatto riferimento alle conclusioni della propria commissione indipendente. Fonti della Fifa smentiscono che l'azione della Casa Bianca possa aver portato alla revoca della squalifica, in virtù dei poteri previsti dall'articolo 27 e della natura indipendente della commissione disciplinare.
Intanto, il presidente americano Donald Trump, notoriamente in ottimi rapporti con Infantino, ha ringraziato la federazione per aver "riparato a un'ingiustizia" consentendo al capocannoniere della nazionale americana di prendere parte all'ottavo di finale contro il Belgio.
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