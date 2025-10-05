Quanto vale l’Inter? Non sono ancora convinto al cento per cento della scelta di Chivu. Anche se il giovane tecnico nerazzurro sta regalandomi sensazioni positive. Più che altro vorrei capire l’umore dentro lo spogliatoio. Se dopo le delusioni nelle finali Champions il vecchio gruppo ha ancora la fame giusta. Ma c’è un qualcosa di nuovo della nuova Inter che mi piace tantissimo. Che è da scudetto. Qualche indicazione la potete trovare anche nel tabellino della gara contro la Cremonese. Lautaro è tornato a fare il Lautaro. Penso che questo attaccante non abbia a livello internazionale il credito che meriterebbe.

Ma intanto non ha smesso di fare il suo mestiere. La cosa in più è la presenza nel reparto offensivo dell’Inter di due veri gioiellini. Contro i grigiorossi ha timbrato il cartellino il talento Bonny. Qualche giorno fa era toccato a Pio Esposito diventare protagonista. Se a questo tridente aggiungete Thuram i conti tornano. La nuova sfida nerazzurra nasce nel segno del gol. Un progetto veramente interessante. L’esplosione in tempi rapidi di uno di questi due bomber potrebbe fare la differenza. E, soprattutto, fa dimenticare l’estenuante e infruttuosa trattativa per portare ad Appiano Gentile Lookman. Chivu mi sembra che abbia il giusto coraggio per dare spazio a questi due.