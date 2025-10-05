Polverosi: “Inter, così fai paura. Chivu deve ringraziare Ausilio perché…”

Il pensiero del noto giornalista sulla terza vittoria di fila in campionato per la squadra nerazzurra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 12:05)

Alberto Polverosi, nel commento post Inter-Cremonese affidato al Corriere dello Sport di oggi, ha sottolineato l'atteggiamento messo in campo dalla squadra di Chivu. Questo il suo pensiero:

"Il dominio di una partita si può creare in tante maniere. C’è il dominio classico, attraverso il gioco, il dominio fisico e muscolare, quello tattico, quello aggressivo e poi c’è il dominio totale che racchiude tutte queste specialità, ovvero il dominio dell’Inter sulla malcapitata Cremonese. Il primo tempo della squadra di Chivu ha lasciato senza parole. Imponente, mostruoso, perfino esagerato".

Focus poi in particolare sull'attacco: "In questo caso Chivu deve ringraziare Ausilio, le due nuove punte dell’Inter, Bonny e Pio Esposito, hanno reso molto più forte e soprattutto più completo il reparto offensivo. Adesso Lautaro non deve sfiancarsi nel lavoro di raccordo fra centrocampo e attacco, un lavoro che l’argentino fa molto bene ma che lo allontana dalla porta.

L’anno scorso dopo le sue prime 7 partite ufficiali aveva segnato 3 gol, ora è già a cinque. Ieri ha giocato al fianco di Bonny, non alle spalle. Ma quando Chivu lo riterrà opportuno, il capitano si piazzerà in verticale. Può farlo anche con Thuram ed Esposito. L’aspetto più interessante di questo quartetto è che l’allenatore può scegliere ogni volta la coppia che preferisce, non ci sono controindicazioni. Una squadra così mette paura al campionato".