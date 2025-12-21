FC Inter 1908
Calamai: “Spalletti una specie di Superman. Può sognare lo scudetto”

Il pensiero a proposito dell'allenatore della Juventus che sembra aver trovato un feeling importante con lo spogliatoio e con l'ambiente
Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato anche di quello che sta facendo Luciano Spalletti alla guida della Juventus in Serie A. Qui alcune delle sue considerazioni:

"Quando Luciano Spalletti diventa un corpo unico con la realtà dove lavora non è più un allenatore ma una specie di Superman. Avevo dei dubbi sulla riuscita di questo matrimonio. Spalletti invece mi ha stupito. Luciano è andato avanti dritto come una fucilata. Il contratto in scadenza a giugno lo ha reso ancora più deciso nelle sue scelte. Oggi la Juve ha cambiato faccia e anima. Oggi la Juve può sognare lo scudetto. Mi auguro che la dirigenza bianconera assecondi le richieste di Spalletti per il mercato invernale. Questa magia va cavalcata.

