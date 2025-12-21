Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Bologna ha sorpreso un'altra volta. La squadra di Italiano è in finale di Supercoppa dopo aver battuto ai calci di rigore l'Inter di Chivu. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Gigi Maifredi ha parlato della squadra rossoblù dando meriti a due persone in particolare.
Maifredi: “Il Bologna può vincere contro chiunque e il merito è di queste due persone”
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Gigi Maifredi ha parlato dell'ottimo momento del Bologna
"Il Bologna ha una quadratura tale da poter vincere con chiunque. Merito di un gigante come Sartori e della bravura di Italiano nel valorizzare la rosa".
(Radio Sportiva)
