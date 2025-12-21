Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Gigi Maifredi ha parlato dell'ottimo momento del Bologna

Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Bologna ha sorpreso un'altra volta. La squadra di Italiano è in finale di Supercoppa dopo aver battuto ai calci di rigore l'Inter di Chivu. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Gigi Maifredi ha parlato della squadra rossoblù dando meriti a due persone in particolare.