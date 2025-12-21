FC Inter 1908
Maifredi: “Il Bologna può vincere contro chiunque e il merito è di queste due persone”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Gigi Maifredi ha parlato dell'ottimo momento del Bologna
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Getty Images

Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Bologna ha sorpreso un'altra volta. La squadra di Italiano è in finale di Supercoppa dopo aver battuto ai calci di rigore l'Inter di Chivu. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Gigi Maifredi ha parlato della squadra rossoblù dando meriti a due persone in particolare.

Getty Images

"Il Bologna ha una quadratura tale da poter vincere con chiunque. Merito di un gigante come Sartori e della bravura di Italiano nel valorizzare la rosa".

(Radio Sportiva)

