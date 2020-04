Gds – Oggi vertice Spadafora-mondo del calcio: si riapre agli allenamenti individuali?

Oggi è in programma il vertice organizzato dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora con il mondo del calcio. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è possibile però che ci sia una parziale, prima, apertura: “L’ipotesi che sia possibile riprendere ad allenarsi in forma individuale. Un varco che sarebbe concesso anche agli sport di squadra. Ma questo via libera potrebbe essere limitato, riguarderà quindi soltanto la prima parte della ripresa, quella in cui sarà possibile osservare il cosiddetto distanziamento. Il fatto è che non si può certo decidere di far ripartire il calcio a pieno regime quando ancora non è chiaro quali settori potranno rimettersi in moto il 4 maggio: il Dpcm arriverà presumibilmente soltanto all’inizio della prossima settimana.

“Per ora il governo pare orientato a un provvedimento coerente con la linea che userà anche con gli altri settori: riapertura ma con distanziamento minimo. Come spazio temporale, si tratta delle prime due settimane di lavoro, in cui il protocollo prevede, la fase dei controlli e dello screening e una ripresa soft dell’attività. Che però sarebbe consentita solo in forma individuale e non a piccoli gruppi. Questo non vuol dire che la tabella di marcia venga bocciata in partenza. Ma che in questo momento ci sono troppe variabili per pensare di dare un via libera generale. Di certo, tutto il calcio è concorde almeno su una cosa: deciderà il governo. E per ora ci potrà essere semaforo verde solo per una prima, primissima parte della ripartenza. Insomma, il riavvio dovrebbe essere al rallentatore“.

(Gazzetta dello Sport)