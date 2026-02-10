Il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como ha visto trionfare la squadra di Fabregas dopo la lotteria dei calci di rigore. In semifinale, dunque, l'Inter se la vedrà con i comaschi, che tornano a giocarsi il penultimo atto della Coppa Italia dopo 40 anni.
Due mesi da vivere tutto d'un fiato per l'Inter: si parte sabato contro la Juventus per un tour de force fino al termine del campionato
Dopo questa partita, inizia a delinearsi il calendario che attende l'Inter nelle prossime settimane. I nerazzurri potrebbero giocare ogni tre giorni praticamente fino a fine aprile, ad eccezione dello stop di fine marzo per le Nazionali.
