Dal derby al derby. L'Inter ancora una volta ha mostrato diverse crepe in uno scontro diretto. Dopo il derby perso all'andata, è arrivata la sconfitta anche al ritorno, ma questa volta la differenza è stata marcata. Se a novembre la prestazione c'era stata e il Milan aveva vinto soprattutto grazie a un super Maignan, ieri è successo esattamente l'opposto. La squadra di Chivu, al netto delle assenze, è apparsa scarica e confusa, l'unico aspetto positivo è ancora l'ampio margine di sicurezza, ovvero 7 punti dai rossoneri. Per la Gazzetta dello Sport, ci sono sette motivi per cui Chivu può credere comunque al tricolore.