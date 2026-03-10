fcinter1908 ultimora Calendario, Lautaro e non solo: Inter, 7 motivi per credere nello scudetto. Nello spogliatoio…

Calendario, Lautaro e non solo: Inter, 7 motivi per credere nello scudetto. Nello spogliatoio…

Per la Gazzetta dello Sport, ci sono sette motivi per cui la squadra di Chivu può credere al tricolore
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Chivu

Dal derby al derby. L'Inter ancora una volta ha mostrato diverse crepe in uno scontro diretto. Dopo il derby perso all'andata, è arrivata la sconfitta anche al ritorno, ma questa volta la differenza è stata marcata. Se a novembre la prestazione c'era stata e il Milan aveva vinto soprattutto grazie a un super Maignan, ieri è successo esattamente l'opposto. La squadra di Chivu, al netto delle assenze, è apparsa scarica e confusa, l'unico aspetto positivo è ancora l'ampio margine di sicurezza, ovvero 7 punti dai rossoneri. Per la Gazzetta dello Sport, ci sono sette motivi per cui Chivu può credere comunque al tricolore.

"Il primo appunto è sulla vecchia guarda. C'è un'Inter all'ultimo canto pronta a salutare a fine stagione. Queste ultime dieci partite di campionato sono una sorta di The Last Dance per molti interisti. Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan sono in scadenza di contratto e non rinnoveranno, a meno di colpi di scena. Tutti sono a caccia dell'ultimo trofeo in nerazzurro prima di salutare".

