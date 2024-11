La lotta scudetto si è ufficialmente accesa, con un campionato e una classifica ricca di pretendenti e di squadre racchiuse in pochi punti. Dal Napoli (29) al Milan (19), sette squadre in dieci lunghezze a giocarsi la vetta da qui a maggio. Sono tornate le sette sorelle che, da qui in avanti, ci faranno divertire. Fino a capodanno, un tour de force di fuoco che chiarirà ancor di più le gerarchie. Ecco tutti gli impegni delle squadre impegnate: