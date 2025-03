Hakan Calhanoglu in campo dall'inizio contro l'Ungheria, Arnautovic invece siederà inizialmente in panchina in Serbia-Austria

Matteo Pifferi Redattore 23 marzo 2025 (modifica il 23 marzo 2025 | 17:16)

Hakan Calhanoglu partirà titolare nel match contro l'Ungheria, valido per la Nations League. I turchi partono con un netto vantaggio per via della vittoria per 3-1 nel match d'andata.