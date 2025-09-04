La Turchia ha superato la Georgia con un sofferto 3-2 nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. In campo per tutta la gara anche il capitano della nazionale turca e regista dell’Inter, Hakan Calhanoglu.
Inter, Calhanoglu in campo con la Turchia: 90′ e giallo nel 3-2 alla Georgia
La sfida si è accesa subito: al 3’ Mert Muldur ha firmato l’1-0 con un colpo di testa. La squadra di Vincenzo Montella ha continuato a spingere e, al 41’, ha trovato il raddoppio grazie a una conclusione precisa di Kerem Akturkoglu. Lo stesso attaccante del Fenerbahçe ha poi realizzato la sua doppietta personale al 52’, portando i turchi avanti di tre reti.
Quando il match sembrava indirizzato, la Georgia ha reagito: Davitashvili al 62’ ha riacceso le speranze e nel recupero Kvaratskhelia, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha firmato il 2-3 al minuto 98. Nonostante il forcing finale e oltre dieci minuti di extratime, la rimonta non è riuscita.
Calhanoglu ha chiuso il match da leader in mezzo al campo, incassando anche un cartellino giallo nel finale movimentato.
