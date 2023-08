Calhanoglu: “Inter perfetta? Non vogliamo fare stessi errori. Chi è arrivato…”

«Inter perfetta? Non vogliamo sbagliare come nella scorsa stagione. Queste gare sono importanti e non dobbiamo perdere punti, quando è cominciata la partita eravamo già in attacco, l'abbiamo preparata bene e siamo contenti».Hakan Calhanoglu, a DAZN, ha parlato della vittoria sul Cagliari e si è soffermato anche sul suo ruolo, lui che in queste prime partite è anche un po' il filtro del centrocampo.