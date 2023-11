Juve-Inter, Inzaghi punta sul cervello Calhanoglu. Allegri sulla fisicità di Rabiot

"Si profila, dunque, un duello potente, che potrebbe orientare la gara. Rabiot ha già fatto male all’Inter nella scorsa stagione, firmando il primo dei due gol bianconeri nell’andata allo Stadium (2-0). Calhanoglu a Torino segnò il rigore che piegò la Juve (1-0) nel ritorno del 2021-2022. Il francese in estate scelse un po’ a sorpresa di restare, rinnovando per un anno nonostante l’esclusione dalle coppe europee della Signora, mentre il turco si è legato ai nerazzurri fino al 2027. Adesso non è più un ex milanista che ha tentato il salto della staccionata, ma uno degli idoli del suo popolo: gli hanno cucito addosso un coro ad personam e pare che Hakan lo senta in privato per caricarsi. La sosta delle nazionali su di lui ha “pesato” meno visto che è tornato subito per una influenza (del resto la sua Turchia era già qualificata...): nessun dubbio, però, che allo Stadium sarà al suo posto, in mezzo a dare le carte, mentre Allegri proverà a togliergli ossigeno. Magari usando proprio la carta Rabiot", spiega Gazzetta.