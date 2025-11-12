Se vogliamo usare un eufemismo, per Hakan Calhanoglu è stata un'estate non semplice. Il finale di stagione con la debacle di Monaco e le dichiarazioni di Lautaro post Mondiale per Club, oggi sono acqua passata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il centrocampista si è messo alle spalle un’estate tumultuosa ed è tornato metronomo imprescindibile per l’Inter e per la sua nazionale.

"L’exploit di questo inizio stagione ha contribuito alla scelta della giuria degli Oscar dello Sport che gli ha conferito il titolo di miglior giocatore turco dell’anno. «Significa molto per me - ha dichiarato dal palco durante la cerimonia - Ringrazio coloro che mi hanno ritenuto degno di questo riconoscimento, è un grande onore riceverlo. Con la Turchia siamo sulla buona strada, il nostro obiettivo è qualificarci per il Mondiale. Con Montella stiamo lavorando duramente per questo da anni, abbiamo costruito un gruppo unito e maturo: siamo pronti a dare il massimo per portare la nazionale dove merita».