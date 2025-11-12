FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Calhanoglu è tornato metronomo imprescindibile per l’Inter. E arriva un riconoscimento

ultimora

Calhanoglu è tornato metronomo imprescindibile per l’Inter. E arriva un riconoscimento

Calhanoglu è tornato metronomo imprescindibile per l’Inter. E arriva un riconoscimento - immagine 1
Dopo un'estate complicata, il centrocampista turco si è messo tutto alle spalle tornando a essere imprescindibile per l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Calhanoglu è tornato metronomo imprescindibile per l’Inter. E arriva un riconoscimento- immagine 2
Getty Images

Se vogliamo usare un eufemismo, per Hakan Calhanoglu è stata un'estate non semplice. Il finale di stagione con la debacle di Monaco e le dichiarazioni di Lautaro post Mondiale per Club, oggi sono acqua passata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il centrocampista si è messo alle spalle un’estate tumultuosa ed è tornato metronomo imprescindibile per l’Inter e per la sua nazionale.

Calhanoglu è tornato metronomo imprescindibile per l’Inter. E arriva un riconoscimento- immagine 3
Getty Images

"L’exploit di questo inizio stagione ha contribuito alla scelta della giuria degli Oscar dello Sport che gli ha conferito il titolo di miglior giocatore turco dell’anno. «Significa molto per me - ha dichiarato dal palco durante la cerimonia - Ringrazio coloro che mi hanno ritenuto degno di questo riconoscimento, è un grande onore riceverlo. Con la Turchia siamo sulla buona strada, il nostro obiettivo è qualificarci per il Mondiale. Con Montella stiamo lavorando duramente per questo da anni, abbiamo costruito un gruppo unito e maturo: siamo pronti a dare il massimo per portare la nazionale dove merita». 

(Corriere dello Sport)

Leggi anche
Longhi: “Mostrate questo interista nelle scuole calcio! E’ il più forte di tutti”
Inter, la rincorsa di Thuram verso il derby. Ecco quando rientreranno Mkhitaryan e Darmian

© RIPRODUZIONE RISERVATA