Oltre un mese dopo l'infortunio rimedio contro lo Slavia Praga, Marcus Thuram è tornato in campo. Prima uno spezzone in Champions contro il Kairat, poi qualche minuto anche con la Lazio. Rodaggio necessario in vista del derby in programma al rientro della sosta. Sosta che l'attaccante francese farà ad Appiano vista la scelta di Deschamps di non convocarlo.

"La lunga rincorsa verso la titolarità nel derby comincia ora. Marcus Thuram è rimasto ad Appiano Gentile per mettersi definitivamente alle spalle un infortunio che si è dimostrato più insidioso del previsto. Non era ancora ai suoi livelli, ingabbiato in una condizione fisica da migliorare proprio nel percorso di questi giorni. Averlo ad Appiano Gentile è manna dal cielo per il suo allenatore. Gli garantirà un percorso finalizzato a ritrovare lo smalto migliore in vista della ripresa, quando i nerazzurri dovranno subito superare uno snodo da brividi contro Milan e Atletico Madrid nel giro di tre giorni. Servirà un Thuram tirato a lucido, di nuovo protagonista e non più semplice comparsa nella trama interista", sottolinea il Corriere dello Sport.