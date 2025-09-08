Alla domanda "Quando Hakan tornerà in Süper Lig?", Hüseyin Çalhanoğlu ha risposto: "Dio solo lo sa. Hakan è contento del suo club in questo momento e continuerà all'Inter. Ha già un contratto per altri due anni. Un trasferimento è fuori questione".

L'interesse è stato molto concreto da parte del Galatasaray come conferma il suo allenatore, Okan Buruk a Now Spor: "Hakan è un giocatore con cui mi sono sempre sentito, a cui do valore. Un giocatore che ho convocato nella nazionale giovanile. Non ho avuto un contatto diretto ma i nostri dirigenti sì.

Però l’Inter, negli ultimi giorni, ha detto che non voleva cedere il giocatore e ha chiuso al trasferimento. È così che si è chiuso. È un giocatore molto importante. Se Hakan fosse stato ceduto, l’Inter avrebbe dovuto spendere almeno 40-45 milioni di euro per rimpiazzarlo. Il motivo per cui Çalhanoglu non è stato ceduto è che era l’ultimo giorno di mercato e l’Inter non ha voluto lasciarlo andare. Non penso che cambierà qualcosa. Anche noi volevamo Hakan. Lui avrebbe fatto grandi sacrifici pur di venire al Galatasaray, ma l’Inter non ha voluto lasciarlo partire".