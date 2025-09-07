Intervenuto nel podcast "Boteco do Chula", condotto dall'ex giocatore Aloisio Chulapa, Adriano ha parlato apertamente del suo rapporto con gli ex compagni di squadra. L'Imperatore ha dichiarato che sono pochi i compagni con cui è ancora in contatto. "Non c'è prezzo per stare con le persone che ami. Non sono uno che rilascia interviste, ma oggi ho insistito, sono venuto con piacere. A nessuno importa più di me".