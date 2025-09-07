FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ex Inter, Adriano: “A nessuno importa più di me. L’unico giocatore che mi chiama…”

ultimora

Ex Inter, Adriano: “A nessuno importa più di me. L’unico giocatore che mi chiama…”

Ex Inter, Adriano: “A nessuno importa più di me. L’unico giocatore che mi chiama…” - immagine 1
Intervenuto nel podcast "Boteco do Chula", l'Imperatore ha parlato apertamente del suo rapporto con gli ex compagni di squadra
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Ex Inter, Adriano: “A nessuno importa più di me. L’unico giocatore che mi chiama…”- immagine 2

Intervenuto nel podcast "Boteco do Chula", condotto dall'ex giocatore Aloisio Chulapa, Adriano ha parlato apertamente del suo rapporto con gli ex compagni di squadra. L'Imperatore ha dichiarato che sono pochi i compagni con cui è ancora in contatto. "Non c'è prezzo per stare con le persone che ami. Non sono uno che rilascia interviste, ma oggi ho insistito, sono venuto con piacere. A nessuno importa più di me".

Ex Inter, Adriano: “A nessuno importa più di me. L’unico giocatore che mi chiama…” - immagine 1
Ex Inter, Adriano: &#8220;A nessuno importa più di me. L&#8217;unico giocatore che mi chiama&#8230;&#8221;

"L'unico giocatore che mi chiama per sapere come sto è Aloisio Chulapa. Sono pochi quelli a cui importa degli altri. Sapete chi è stato l'unico giocatore che ha pianto per me, come essere umano? È stato Aloísio. È qualcosa che non si può spiegare. Le cose belle restano con noi".

(Boteco do Chula)

Leggi anche
Fifa, a Infantino la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria
Pedullà: “Attacco Inter, do una proiezione di 50 gol. 10-15 in meno rispetto alla Juve”

© RIPRODUZIONE RISERVATA