Intervenuto nel podcast "Boteco do Chula", condotto dall'ex giocatore Aloisio Chulapa, Adriano ha parlato apertamente del suo rapporto con gli ex compagni di squadra. L'Imperatore ha dichiarato che sono pochi i compagni con cui è ancora in contatto. "Non c'è prezzo per stare con le persone che ami. Non sono uno che rilascia interviste, ma oggi ho insistito, sono venuto con piacere. A nessuno importa più di me".
"L'unico giocatore che mi chiama per sapere come sto è Aloisio Chulapa. Sono pochi quelli a cui importa degli altri. Sapete chi è stato l'unico giocatore che ha pianto per me, come essere umano? È stato Aloísio. È qualcosa che non si può spiegare. Le cose belle restano con noi".
