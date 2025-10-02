Il centrocampista turco adesso sembra focalizzato solo sull'Inter e Cristian Chivu non può che esserne felice

Gianni Pampinella Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 09:16)

Hakan Calhanoglu è tornato...Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è rinato dalle ceneri dopo una estate turbolenta, una rinasciata tutt’altro che scontata. Adesso sembra focalizzato solo sull'Inter e Cristian Chivu non può che esserne felice.

"Calhanoglu ha riacceso la sua luce e così è tornato ad accendere pure l’Inter. Non era scontato dopo quanto accaduto la scorsa estate. Squalificato alla prima giornata, Calha si è infatti ripresentato al suo posto alla seconda, contro l’Udinese. Ma in quell’occasione la squadra nerazzurra ha indossato il suo abito peggiore: in difficoltà soprattutto a centrocampo, con il turco ombra di sé stesso, c’è scappata la prima sconfitta. E da lì ecco rispuntare una valanga di dubbi: su Chivu, ma anche su Calhanoglu. Ha perso le motivazioni? Voleva andare via e ore non sente più l’Inter come sua? Non ha tenuta fisica?", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Ebbene, la risposta dell’ex-Milan è stata la migliore possibile. Perché ha fatto parlare il campo. E ciò che è balzato all’occhio, al di là dell’eccellente visione di gioco, è la sua brillante condizione fisica. Nelle ultime uscite è sembrato addirittura “volare”. Il primo ad esserne felice è Chivu, artefice probabilmente di quella brillantezza atletica, conseguenza infatti di una preparazione estiva molto diversa dal passato. La sensazione è che sia scoccata la scintilla".

(Corriere dello Sport)