Inter, Sabatini svela: "Questo giocatore un anno fa voleva andarsene perché giocava solo 30′"

Inter, Sabatini svela: “Questo giocatore un anno fa voleva andarsene perché giocava solo 30′”

Piccolo retroscena raccontato da Sandro Sabatini nel corso di un video sul suo canale YouTube: ecco le sue parole
Piccolo retroscena raccontato da Sandro Sabatini nel corso di un video sul suo canale YouTube. Il giornalista, parlando della gestione delle risorse da parte di Simone Inzaghi, ha svelato come Carlos Augusto avesse la volontà di partire perché scontento del suo utilizzo. Ecco le sue parole.

"Carlos Augusto l'anno scorso se ne voleva andare perché non voleva più essere considerato un uomo da mezz'ora e basta: adesso ha trovato una propria dimensione sia al posto di Bastoni che di Dimarco e sembra un giocatore anche molto più credibile in una rosa che non è povera come si è pensato in quattro anni".

