Calhanoglu rientra col Bologna. Intanto si ricarica rivedendo gol e assist

Contro il Genoa non ci sarà perché l'infortunio che lo ha messo ko richiede un po' di cautela anche in vista del ritorno in Champions contro l'Atletico Madrid. Calhanoglu lavora alla Pinetina per recuperare dal suo risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Era il 24 febbraio quando si è parlato di un problema leggero e staff medico e staff tecnico lavorano per farlo recuperare al meglio senza spingere troppo.