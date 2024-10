"L'assenza di Calhanoglu toglie molto all'Inter, al centro deve spostarsi Barella e non è la stessa cosa, non è la stessa regìa. Non solo, oltre alla mancanza della qualità del turco viene a mancare anche l'impulso atletico dello stesso Barella. E in ogni caso non càpita spesso di vedere la squadra di Simone soffrire la fisicità degli avversari, in Italia accade quasi sempre il contrario".