"Hakan Calhanoglu non giocherà sabato sera contro il Verona e pagherà 30mila euro di ammenda. Questo è l’esito del patteggiamento con la Procura federale per il ramo sportivo dell’inchiesta ultras. Ma che ha fatto Calha? Perché ha patteggiato arrivando a una sanzione sicuramente mite ma che gli farà saltare una partita importante per la corsa scudetto?