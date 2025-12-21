Inter e Milan sono tornate subito a casa. La gita a Riyadh è durata meno di quanto sperassero, costrette a rinunciare alla Supercoppa già in semifinale. La sostanza è uguale, ma attraverso prestazioni diverse delle squadre di Chivu e Allegri. Sul tema si è espresso anche Massimo Callegari, stuzzicato dai colleghi di Sport Mediaset.
Callegari: “Supercoppa? Il Milan ha deluso più dell’Inter per un motivo”
Il pensiero del noto giornalista a proposito delle prove fornite in Supercoppa da nerazzurri e rossoneri
Questo il pensiero del noto giornalista: "Quale tra le due milanesi ha deluso di più in Supercoppa dopo Napoli-Milan e Bologna-Inter? Io dico il Milan. Si è vista troppa differenza rispetto al Napoli anche in ottica campionato".
