Callegari: “Supercoppa? Il Milan ha deluso più dell’Inter per un motivo”

Il pensiero del noto giornalista a proposito delle prove fornite in Supercoppa da nerazzurri e rossoneri
Daniele Vitiello
Inter e Milan sono tornate subito a casa. La gita a Riyadh è durata meno di quanto sperassero, costrette a rinunciare alla Supercoppa già in semifinale. La sostanza è uguale, ma attraverso prestazioni diverse delle squadre di Chivu e Allegri. Sul tema si è espresso anche Massimo Callegari, stuzzicato dai colleghi di Sport Mediaset.

Getty Images

Questo il pensiero del noto giornalista: "Quale tra le due milanesi ha deluso di più in Supercoppa dopo Napoli-Milan e Bologna-Inter? Io dico il Milan. Si è vista troppa differenza rispetto al Napoli anche in ottica campionato".

