Continua il momento delicatissimo dal punto di vista degli infortuni in casa Napoli. A farne le spese stavolta, in quella che per la squadra di Conte è la vigilia della finale di Supercoppa, è Sam Beukema. Il difensore non ha preso parte alla rifinitura verso la gara con il Bologna e con ogni probabilità non sarà della partita.
Napoli, ennesimo infortunio per Conte: si ferma un difensore
L'aggiornamento dal ritiro azzurro alla vigilia della finale di Supercoppa con una nota ufficiale diffusa in queste ore
Lo ha annunciato proprio il Napoli attraverso una nota ufficiale. Si legge infatti:
"Sam Beukema non parteciperà alla seduta di allenamento di oggi per un trauma contusivo al piede riportato durante la sessione di ieri",
