FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Chi agli ottavi tra Inter, Atalanta e Juve? Trevisani e Callegari rispondono così

ultimora

Chi agli ottavi tra Inter, Atalanta e Juve? Trevisani e Callegari rispondono così

Chi agli ottavi tra Inter, Atalanta e Juve? Trevisani e Callegari rispondono così - immagine 1
Tra martedì e mercoledì scenderanno in campo le tre italiane ancora in corsa in Champions League: i pronostici di Trevisani e Callegari
Matteo Pifferi Redattore 

Tra martedì e mercoledì scenderanno in campo le tre italiane ancora in corsa in Champions League. L'Inter affronterà martedì il Bodo Glimt con l'obiettivo di ribaltare il KO per 3-1 dell'andata in Norvegia: ai nerazzurri servirebbero due gol per portare la sfida ai supplementari e tre gol di differenza per staccare il pass per gli ottavi.

Chi agli ottavi tra Inter, Atalanta e Juve? Trevisani e Callegari rispondono così- immagine 2
Getty

Anche Atalanta e Juventus, impegnate mercoledì, devono rimontare la sconfitta dell'andata: i nerazzurri hanno perso 2-0 a Dortmund, i bianconeri addirittura 5-2 contro il Galatasaray.

Chi agli ottavi tra Inter, Atalanta e Juve? Trevisani e Callegari rispondono così- immagine 3
Getty Images

Intervenuti a Sport Mediaset, Massimo Callegari e Riccardo Trevisani hanno concordato su quali e quante italiane passeranno il turno. Per entrambi, l'Inter riuscirà a ribaltare il risultato, mentre Juventus e Atalanta verranno eliminate.

Leggi anche
Sabatini: “Sconfitta di Bodo andava giudicata con più severità. Non date retta a chi...
Inter, ‘Supplente’ già all’altezza dei presunti maestri. Dopo il +10 manca… la lode

© RIPRODUZIONE RISERVATA