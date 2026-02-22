Tra martedì e mercoledì scenderanno in campo le tre italiane ancora in corsa in Champions League: i pronostici di Trevisani e Callegari

Tra martedì e mercoledì scenderanno in campo le tre italiane ancora in corsa in Champions League. L'Inter affronterà martedì il Bodo Glimt con l'obiettivo di ribaltare il KO per 3-1 dell'andata in Norvegia: ai nerazzurri servirebbero due gol per portare la sfida ai supplementari e tre gol di differenza per staccare il pass per gli ottavi.

Anche Atalanta e Juventus, impegnate mercoledì, devono rimontare la sconfitta dell'andata: i nerazzurri hanno perso 2-0 a Dortmund, i bianconeri addirittura 5-2 contro il Galatasaray.

Intervenuti a Sport Mediaset, Massimo Callegari e Riccardo Trevisani hanno concordato su quali e quante italiane passeranno il turno. Per entrambi, l'Inter riuscirà a ribaltare il risultato, mentre Juventus e Atalanta verranno eliminate.