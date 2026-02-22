"La sconfitta contro il Bodo è stata archiviata con molta morbidezza dall'opinione pubblica, secondo me anche troppa", dice Sabatini

Matteo Pifferi Redattore 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 15:32)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha analizzato così la partita contro il Lecce partendo però dal KO di Bodo:

"La sconfitta contro il Bodo è stata archiviata con molta morbidezza dall'opinione pubblica, secondo me anche troppa e senza severità. L'Inter in Norvegia ha giocato proprio male eppure ho sentito parlare del freddo, del gelo, del campo, del sintetico, del vento. Sì ma l'Inter non può salutare la Champions senza una reazione all'altezza a San Siro martedì al ritorno. La Champions va portata avanti il più possibile e non date retta a quelli che dicono 'Se esce dalla Champions, poi trae beneficio in campionato' perché è tutto da dimostrare.

Lo dicevo anche l'anno scorso, non è la squadra a scegliere i traguardi ma viceversa. L'Inter farebbe bene ad affrontare la partita col Bodo con la massima convinzione, si può vincere in campionato e far bella figura in Champions e vale lo stesso anche in Coppa Italia. Dico questo perché è fondamentale riferirsi al valore del Bodo, che è buono ma non eccellente. La rosa dell'Inter ce l'hanno pochissime squadre in Europa, l'Inter vince a Lecce con i gol di Mkhitaryan e Akanji che entrano dalla panchina.

Ditemi voi quante squadre possono inserire due giocatori così. E c'è Dimarco, che è stato colpevolmente risparmiato in Norvegia, che gioca 90' da campione, questo Dimarco è un campione e sta giocando un campionato incredibile. I singoli a Lecce tutti sufficienti, compreso Sommer che ha dato solidità. Zielinski è un nuovo acquisto, perfino Luis Henrique dà un contributo importante. L'Inter vola verso lo scudetto che sembra alla sua portata, anche se il Milan dovesse vincere, il destino sarebbe tutto nelle proprie mani"