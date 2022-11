Calvarese: “Mané in Bayern-Inter? Intervento mai punibile: ecco perché”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Giampaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato così l'intervento di mano di Sadio Mané in Bayern-Monaco-Inter: "L'unica parte in cui resta la soggettività è il fallo di mano. Quello non è mai fallo di mano punibile: il Var evidenzia un movimento di mani verso la palla che può sembrare una parata, ma non è così. Lui va a difendere il viso e rimane nella sagoma: sarebbe stato punibile se quelle mani fossero state fuori dalla sagoma e avessero aumentato il volume corporeo. Quello è non punibile per tutti, infatti l'arbitro ha mantenuto la decisione di campo".