In Udinese-Inter, Marco Di Bello dà continuità - seppur con qualche imprecisione tecnica - alla sua stagione positiva, con la quale sta risalendo la china dopo gli ultimi anni altalenanti", ha scritto stamattina Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, su TuttoSport.

Questa la moviola sulla gara di ieri: "Tecnicamente, il primo tempo è di assoluta gestione per il direttore di gara. Fischia solamente 9 falli e non va mai in difficoltà. Qualche problemino in più, invece, emerge nella seconda frazione - in occasione di due episodi non troppo complicati. Il primo riguarda un tocco di mano di Kabasele, che dopo una deviazione di testa di Zanoli viene colpito dal pallone sul braccio da una posizione molto ravvicinata: si evince il contatto fortuito, ma Di Bello fischia comunque - sbagliando - una punizione per l’Inter.

Due minuti più tardi, invece, fa protestare entrambe le squadre: su un contropiede dei friulani interrotto in maniera pulita da Carlos Augusto, vede un fallo e ammonisce il brasiliano; l’Udinese chiede il rosso per dogso, l’Inter giudica l’intervento regolare. Ad avere ragione sono i ragazzi di Chivu, in quanto il difensore non colpisce l’avversario ma il pallone. A livello disciplinare, infine, si evince maggiormente la correttezza delle due squadre in campo. Se non fosse stato per il giallo errato estratto nei confronti di Carlos Augusto, la partita sarebbe terminata senza ammonizioni".