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Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha esposto l'opinione dell'AIA e del designatore Orsato in merito al mancato rigore all'Inter contro il Bologna per fallo di Darmian su Thuram.

Fonte foto: Errori Arbitrali

"Niente rigore ma neanche simulazione: sarebbe questo il verdetto di Orsato e della commissione sul contatto Darmian-Thuram in Bologna-Inter. Il tocco del difensore c'è, ma non è sufficiente per l'assegnazione del rigore: al tempo stesso Doveri sbaglia ad estrarre il giallo al francese".