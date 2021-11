Cambiasso: “Inter, ancora un passettino per la qualificazione. Ora mancano…”

Il pensiero dell'ex nerazzurro sulla squadra di Simone Inzaghi dopo la partita disputata a Tiraspol

Ospite di Sky Sport, Esteban Cambiasso ha commentato così la vittoria dell'Inter contro lo Sheriff Tiraspol: "All'Inter servivano 10 punti in totale fra Shakhtar e Sheriff per qualificarsi. I 6 con lo Sheriff li ha fatti, ora mancano 3 punti in casa con gli ucraini rispetto alla previsione. Serve ancora un passettino per i nerazzurri".