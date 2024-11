A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Arsenal, dagli studi di Sky Sport Esteban Cambiasso ha parlato così dell'attesa gara di Champions League tra nerazzurri e Gunners: "Si gioca troppo? Credo che ci sia meno controllo della classifica, col girone era diverso. Tendenzialmente uno faceva calcoli, adesso non sai cosa volere, è molto più astratto. Per questo si richiede a squadre come l'Inter una vittoria dietro l'altra".