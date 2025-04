Il triplete?

«Se l'Inter può raggiungerlo? La maratona non la vivi negli ultimi 100 metri, ma nei 42 km precedenti. Il sogno sono serate come queste, non si sa dove si arriva. Non puoi sapere cosa può succedere alla fine della maratona e l'Inter sta correndo a ritmo loro. Vorrei che facessero la loro storia, mettergli l'obbligo del Triplete, in cui devi avere tutto, anche la fortuna della tua parte. Possono arrivarci sì, ma se continuassero con questa mentalità e questa intensità sicuramente qualcosa a casa lo porteranno», ha concluso Cuchu.