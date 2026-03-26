Eziolino Capuano, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli anche del campionato, partendo proprio dalla sosta che potrebbe aiutare di più l'Inter rispetto alla squadra di Conte.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Capuano: “La sosta favorisce l’Inter. Napoli può recuperare? Sì a patto che…”
ultimora
Capuano: “La sosta favorisce l’Inter. Napoli può recuperare? Sì a patto che…”
Eziolino Capuano, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli anche del campionato
La sosta favorisce l’Inter o il Napoli?
"Secondo me favorisce l’Inter. Però il Napoli sta facendo meglio dell’anno scorso: ha avuto tantissimi infortuni e nonostante questo è lì. Conte ha fatto un lavoro straordinario."
Il Napoli può ancora crederci?
"È difficile: il Napoli dovrebbe vincerle tutte e sperare che l’Inter perda punti. Molto dipenderà dagli scontri diretti. Se l’Inter non vince certe partite, allora può riaprirsi tutto."
Che futuro vede per Romelu Lukaku
"Sono un estimatore di Lukaku, ma bisogna guardare il presente. Tra età e infortuni non è più quello di 6-7 anni fa, quando attaccava la profondità ed era devastante. Le valutazioni spettano al club, che lo vede ogni giorno."
© RIPRODUZIONE RISERVATA