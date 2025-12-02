Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Il Milan ha una rosa e un tecnico che sanno fare punti, Conte sa il fatto suo.
L'ex allenatore del Torino ha detto la sua sul campionato di Serie A, soffermandosi sulla lotta per il titolo
L'Inter è più forte come individualità ma ha battute a vuoto. La Roma è lì, per me Gasp troverà anche lì chi gli fa 20 gol a stagione. È una bella lotta".
