Camolese: “Scudetto? Inter più forte come individualità, ma ha battute a vuoto”

L'ex allenatore del Torino ha detto la sua sul campionato di Serie A, soffermandosi sulla lotta per il titolo
Fabio Alampi Redattore 

Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Il Milan ha una rosa e un tecnico che sanno fare punti, Conte sa il fatto suo.

L'Inter è più forte come individualità ma ha battute a vuoto. La Roma è lì, per me Gasp troverà anche lì chi gli fa 20 gol a stagione. È una bella lotta".

