"Un giocatore che porterei sempre in uno spogliatoio? Nainggolan. Era un campione ed era anche un uomo squadra. Direte voi che era difficile da gestire, ma un giocatore di quella qualità ti vince le partite ed io voglio vincere le partite e sono disposto anche a fare alcune eccezioni. Iervolino? Il primo anno fu uno splendido presidente. Non mi ha stressato particolarmente, per quantificare da 1 a 5 pacchetti di sigarette mi faceva fumare due pacchetti di sigarette al giorno. Saputo e Ferrero? Uno solo. Zhang (il padre di Steven, n.d.r.) era un Dio sceso in terra, quante volte con Capello a Nanchino nel loro quartier generale! Due pacchetti e mezzo però sono ben spendibili, cene parecchio impegnative. Zamparini? Per lui tre sigarette ci stanno. Pallotta? Quattro sigarette per lui”.