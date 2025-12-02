fcinter1908 ultimora W. Sabatini: “Le seconde squadre sono un contributo alla soluzione. Zhang padre era…”

ultimora

W. Sabatini: “Le seconde squadre sono un contributo alla soluzione. Zhang padre era…”

W. Sabatini: “Le seconde squadre sono un contributo alla soluzione. Zhang padre era…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Napoli NeTALK!, Walter Sabatini ha toccato diversi argomenti partendo dalle secondo squadre
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Napoli NeTALK!, Walter Sabatini ha toccato diversi argomenti partendo dalle secondo squadre. "Le seconde squadre non rappresentano da sole una soluzione al reclutamento dei giovani, ma sono un contributo alla soluzione. Vanno scoperti da giovanissimi e tutelati. Il mestiere del DS non si limita alla mera compravendita dei giocatori, ma deve gestire diverse dinamiche. È come se fosse un sarto. In ogni modo con l’avvento dei fondi di investimento si utilizza un approccio più analitico legato ai dati, diverso dalla visione umana. Talvolta i calciatori non vengono nemmeno visionati…. Il DS attuale è più demansionato rispetto a quello del passato".

Sabatini Inter

"La reazione del Napoli? Virile. Conte ha ridato fiducia al gruppo, importante la prestazione di Roma. Parlare di crisi è eccessivo, non si può parlare di crisi quando perdi una partita o due. Senza avere una mentalità vincente, è difficile andare avanti ed è una caratteristica del gruppo azzurro sapersi rimettere in carreggiata dopo qualche prestazione sottotono".

LEGGI ANCHE

W. Sabatini: “Le seconde squadre sono un contributo alla soluzione. Zhang padre era…”- immagine 3
Getty Images

"Un giocatore che porterei sempre in uno spogliatoio? Nainggolan. Era un campione ed era anche un uomo squadra. Direte voi che era difficile da gestire, ma un giocatore di quella qualità ti vince le partite ed io voglio vincere le partite e sono disposto anche a fare alcune eccezioni. Iervolino? Il primo anno fu uno splendido presidente. Non mi ha stressato particolarmente, per quantificare da 1 a 5 pacchetti di sigarette mi faceva fumare due pacchetti di sigarette al giorno. Saputo e Ferrero? Uno solo. Zhang (il padre di Steven, n.d.r.) era un Dio sceso in terra, quante volte con Capello a Nanchino nel loro quartier generale! Due pacchetti e mezzo però sono ben spendibili, cene parecchio impegnative. Zamparini? Per lui tre sigarette ci stanno. Pallotta? Quattro sigarette per lui”.

(napolinetwork.com)

Leggi anche
Braglia: “L’Inter non ha quell’aspetto agonistico in campionato che aveva 2...
Ex Inter, Onana escluso dai convocati del Camerun per la Coppa d’Africa

© RIPRODUZIONE RISERVATA