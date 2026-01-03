FC Inter 1908
Cancelo, prove di addio con l’Al-Hilal ma niente scontro: le immagini dell’allenamento di oggi

L'esterno portoghese ha scelto di lasciare l'Arabia Saudita e di tornare in Europa, ma nel frattempo rimane a disposizione di Inzaghi
Quello di Joao Cancelo è il nome più caldo del mercato internazionale: l'esterno portoghese ha scelto di lasciare l'Al-Hilal e l'Arabia Saudita per tornare a giocare in Europa, e per lui si sono mosse Inter e Barcellona.

Nel frattempo, però, il lusitano non è ancora andato allo scontro con il suo attuale club: il giocatore, come mostrato dai canali social della squadra araba, si è regolarmente allenato agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff. Eventuali novità sono attese nei prossimi giorni.

