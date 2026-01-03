L'esterno portoghese ha scelto di lasciare l'Arabia Saudita e di tornare in Europa, ma nel frattempo rimane a disposizione di Inzaghi

Quello di Joao Cancelo è il nome più caldo del mercato internazionale: l'esterno portoghese ha scelto di lasciare l'Al-Hilal e l'Arabia Saudita per tornare a giocare in Europa, e per lui si sono mosse Inter e Barcellona.