Nuovi aggiornamenti da Fabrizio Romano sul futuro di Joao Cancelo in chiave Inter. Su YouTube, l’esperto di mercato ha parlato così del portoghese dopo le dichiarazioni di Chivu in conferenza.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano svela: “Silenzio Chivu su Cancelo? Posso garantirvi che dietro le quinte Cristian ha…”
calciomercato
Romano svela: “Silenzio Chivu su Cancelo? Posso garantirvi che dietro le quinte Cristian ha…”
Nuovi aggiornamenti da Fabrizio Romano sul futuro di Joao Cancelo in chiave Inter: cosa c'è dietro le parole di Chivu