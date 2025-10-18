Le parole dell'ex difensore francese a proposito del suo compagno di squadra in giallorosso e ora allenatore dell'Inter

Daniele Vitiello Redattore/inviato 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 10:46)

Vincent Candela è nel partito di quelli che saranno anche sentimentalmente coinvolti guardando Roma-Inter di stasera. Perché da un lato c'è la sua ex squadra, dall'altro uno degli amici con cui ha vissuto esperienze importanti in carriera. E proprio di Chivu ha parlato ai microfoni di TuttoSport nell'intervista concessa oggi:

«Era un guerriero intelligente. Parliamo di un ex difensore molto lucido negli interventi, tecnico e perspicace anche in mezzo al campo, il che non è da tutti. Un campione che ha vinto tanto in carriera, sia all'Inter, ma anche con la Roma. E poi e uno che si fa rispettare nel modo giusto. Non gli serve strillare per farsi ascoltare. E questa dote la stiamo vedendo anche ora che è diventato allenatore. Chivu ha personalità, ottiene potere e rispetto senza gridare".

Ha cominciato e sta là a combattere. L'Inter negli ultimi quattro anni ha vinto solo uno scudetto, perdendone tre. Chivu in queste poche giornate sta facendo bene, però il tempo è troppo limitato per dire se farà meglio o peggio di Inzaghi. Per lui è una bella sfida, una grande opportunità. Da persona di carattere ha accettato. L'Inter dovrà lottare per vincere lo scudetto. La partita con la Roma? Chivu fa pressare molto alti i suoi, contro mister Gasperini sarà bello, avrà di fronte uno con un esperienza molto forte. Non sarà una partita da 0-0, ma una gara da giocarsi anche tatticamente".