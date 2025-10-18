TuttoSport in edicola stamattina lascia ancora dubbi importanti sulle scelte di Chivu. Roma-Inter è ormai alle porte, ma per il quotidiano torinese è ancora tutto in ballo. Cristian Chivu non ha chiarito la questione alla vigilia, per cui ogni ipotesi rimane lecita. Sull'attacco, in particolare sul capitano, si legge:

"Lautaro è andato negli Stati Uniti con l’Argentina. Ha giocato 94 minuti col Venezuela, suo l’assist della vittoria, poi 30 minuti nella notte italiana fra il 14 e il 15 ottobre, segnando 2 gol nel 6-0 al Portorico. È carico, anche perché prima della sosta aveva realizzato 4 reti tra Cagliari, Slavia Praga (2) e Cremonese. Solitamente dopo i viaggi intercontinentali ha sempre pagato qualcosa - vedi la brutta prova a Torino contro la Juve a settembre -, ma è impensabile che dica a Chivu di lasciarlo in panchina".