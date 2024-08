Intervenuto ai microfoni di TMW, Vincent Candela, ex calciatore, ha parlato così del mercato delle big di Serie A in ottica corsa scudetto: "Cosa manca alla Roma? Due attaccanti forti, un centrocampista fortissimo e due esterni molto forti per lottare fino alla fine. E forse anche un difensore centrale. La favorita è ancora l'Inter, poi c'è la novità di Thiago Motta alla Juventus: ha fatto benissimo l'anno scorso e sta facendo grandi cose anche adesso. Quindi per lo Scudetto dico Juve e Inter".