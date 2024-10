Fabio Cannavaro, ex difensore e capitano della Nazionale, è intervenuto a Bologna in occasione dell'evento Stati generali del calcio: il libro bianco. Queste le sue parole: "Napoli da scudetto? Lo dirà il tempo, ma è forte. L'ho sempre detto, anche se è arrivato a 50 o 40 punti dall'Inter, il Napoli resta una squadra importante. Aggiungiamo che hanno speso dei soldi, prendendo giocatori forti e un allenatore bravo, c'è tutto per poter lottare fino alla fine".