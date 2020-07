Cannavaro: “Deluso dall’Inter? Solo in una cosa. Mi sta deludendo la Lazio”

In un’intervista rilasciata al giornalista di Mediaset Gianmarco Menga, per il suo canale youtube, Fabio Cannavaro ha parlato anche dell’Inter. Ecco cosa ha detto l’ex difensore nerazzurro:

-Entro quanti anni ti vedi in Europa?

A me piace allenare, lo faccio per passione perché il calcio è sempre stata la mia vita. Ho fatto la scelta di venire qua in Serie B, ho fatto un percorso diverso, fatto di gavetta. Ho vinto un campionato in B, ho fatto un campionato di A e una semifinale di Champions asiatica. Adesso sto crescendo, non so su quale panchina mi piacerebbe essere ma il prossimo passo è tornare in Europa, in una società che mi permetta di lavorare come voglio, a 360 gradi, quello che faccio qui, sono quello che scelgo i giocatori. So che in Italia ci sono dinamiche diverse. Ma penso che se un allenatore ci mette la faccia deve scegliere i giocatori con cui lavorare.

-La squadra che più ti ha deluso? Si parla tanto dell’Inter di Conte rispetto alle aspettative che c’erano…

Non è una questione di delusione, se mi ha deluso lo ha fatto solo dal punto di vista della continuità. Cosa essenziale per una squadra che tenta di vincere. Secondo me come gioco a volte ha fatto vedere cose interessanti, la continuità fa la differenza per una squadra che ha un obiettivo in testa e deve cercare di vincere ogni domenica. Quindi da un punto di vista della continuità mi ha deluso. Per quanto riguarda il gioco no. Mi ha deluso per la stessa cosa il Napoli di Ancelotti che ha faticato, specie all’inizio. Mi sta deludendo la Lazio, specie adesso, non c’è stata la reazione che mi aspettavo. C’è stata poi la conferma dell’Atalanta, è la squadra che corre di più e speriamo possa andare avanti in Champions.

-Fallo di mano?

Non mi piace, gli attaccanti sono furbi e il fallo di mano lo cercano appositamente. È una regola che va cambiata prima possibile.

