Intervistato dal Corriere della Sera , Fabio Cannavaro ha toccato diversi argomenti. Inevitabile parlare della corsa scudetto: "Chi vince? ...Il Napoli, anzi no. Qui siamo scaramantici: l’Inter che poi ha la rosa più forte».

Andremo al Mondiale?

«Se non accadesse sarebbe un disastro, un’umiliazione. Non voglio neanche pensarlo. L’Italia è passata dal “uau” al “mamma mia”, ed è assurdo. Anche perché nel mondo siamo sempre considerati i migliori. Bisogna andarci assolutamente. Così poi Rino potrà mettere anche lui la gelatina ai capelli».