Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Cannavaro ha toccato diversi argomenti. Inevitabile parlare della corsa scudetto: "Chi vince? ...Il Napoli, anzi no. Qui siamo scaramantici: l’Inter che poi ha la rosa più forte».
Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Cannavaro ha parlato della lotta scudetto e non solo
E la Champions?—
«Spero l’Arsenal».
Andremo al Mondiale?—
«Se non accadesse sarebbe un disastro, un’umiliazione. Non voglio neanche pensarlo. L’Italia è passata dal “uau” al “mamma mia”, ed è assurdo. Anche perché nel mondo siamo sempre considerati i migliori. Bisogna andarci assolutamente. Così poi Rino potrà mettere anche lui la gelatina ai capelli».
(Corriere della Sera)
