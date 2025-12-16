Durante Genoa-Inter, Nicolò Barella è stato ammonito nel secondo tempo dall'arbitro Daniele Doveri: il direttore di gara ha sanzionato un presunto fallo di mano del centrocampista, che, dopo il fischio, è corso via contrariato senza rivolgersi a lui.
Incredibile Doveri: “Barella ammonito per cinema”. Lautaro: “Ma non ha fatto un cazzo! È andato…”
Durante Genoa-Inter, Nicolò Barella è stato ammonito nel secondo tempo dall'arbitro Daniele Doveri: le riprese dalla Ref CAM
Ma Doveri ha preso questo come una protesta nei suoi confronti e ha deciso di estrarre il cartellino giallo. Subito il capitano Lautaro Martinez, come mostrato dalla Ref CAM, gli ha detto: "E' andato di là per i cazzi suoi, non ha fatto nulla. Non ha fatto nulla lui".
Dopo l'ammonizione è arrivato anche Barella per protestare, con Doveri che gli dice: "Ce l'ho ancora in mano eh". Barella replica: "Non ho detto niente a te, niente". Conclude Doveri: "Va bene, non hai fatto niente: hai fatto il cinema!".
