Cannavaro: “Lautaro puoi solo limitarlo. Se gli dai un’occasione fa due gol”

Fabio Cannavaro, dalla prima del Docufilm dedicato a Marcello Lippi, si è collegato su SuperTele, programma di DAZN, condotto da Pierluigi Pardo che gli ha chiesto come si fa a fermare Lautaro Martinez .

E l'ex difensore dell'Inter e dell'Italia campione del mondo nel 2006, dell'argentino ha detto: «Devi cercare di limitarlo, stare concentrato tutta la partita. Sono quegli attaccanti che hanno un'occasione e fanno due gol. Soprattutto in questo momento che per i difensori è difficile e gli attaccanti non puoi toccarli, c'è da stare attentissimi», ha sottolineato.