Polverosi: “Gioco Inter travolgente. E a Lecce Inzaghi ha dimostrato che…”

"E così sono 10, per Inzaghi e l’Inter, e sono 101 per Lautaro Martinez. Dieci vittorie di fila dall’inizio dell’anno e centoun gol in Serie A per l’argentino. Tutto questo per una doppia e rapida risposta, alla Juve che aveva rifatto capolino nella scia della capolista battendo il Frosinone all’ora di pranzo, e a Vlahovic che aveva accorciato nella classifica dei cannonieri trascinando i bianconeri con una doppietta. Nel giro di poche ore la Juve è tornata a -9 e Vlahovic a -7. Per l’argentino sono 22 gol in campionato, il record di Higuain (36 col Napoli nel 2015-16) è nel mirino del suo connazionale. Per l’Inter sono anche 26 reti in queste dieci vittorie di fila. Numeri impressionanti, anche perché sono il prodotto di un gioco travolgente, che non concede illusioni all’avversario. L’Inter li frastorna col ritmo e li batte col palleggio. O viceversa. Più solida che bella nel primo tempo di Lecce, poi nel secondo ha aumentato la velocità ed è diventata imprendibile per la squadra di D’Aversa".